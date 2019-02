Mandarinen für die Mandarine

Die Gipfelschoki: Wie wären die schier endlosen Treffen des Europäischen Rats ohne dieses Doping zu überleben? Jahrelang pflegte ich in der kleinen Trafik im Justus-Lipsius-Gebäude des Rates bei jedem EU-Gipfeltreffen eine Packung Milchschokolade eines Schweizer Herstellers zu erwerben, schuldbewusst eingedenk des Frevels, im Schokoparadies Belgien fremde Ware zu erstehen. Was soll's, im Notfall frisst der Reporter zwar keine Fliegen, jedoch alles, was ihm vor die Pfötchen kommt, zumal dies stets ein kollektives Erlebnis ist, denn wir österreichischen Korrespondenten teilen derartiges Naschwerk geschwisterlich.

Umso blanker war am Montag mein Entsetzen, als ich auf der Suche nach Papiertaschentüchern besagtes Geschäftslokal ausgeräumt, besenrein und leer vorfand. Der Pachtvertrag war abgelaufen, ein Nachfolger wird gesucht, beschied mir eine Mitarbeiterin des Rats.

Man darf dieses Ereignis nicht auf die leichte Schulter nehmen. Versorgungsprobleme mit Keksen und Schokolade können unabsehbare Auswirkungen auf die europäische Gesetzgebung entfalten. Wo sollen die Botschafter der Mitgliedsstaaten, ihre Attachés und sonstigen Fachbeamten nun ihre Stärkung für zermürbende Ratsarbeitssitzungen erstehen, wenn der Blutzuckerspiegel jäh abzustürzen droht? Doch wir dürfen mit Erleichterung aufatmend festhalten: Das europäische Einigungswerk wird am Naschmangel im Justus Lipsius nicht zerschellen. Schon vorletzte Woche wies die stellvertretende britische EU-Botschafterin, Katrina Williams, via Twitter darauf hin, dass mehr und mehr ihrer Kollegen sich während der Verhandlungen über Bestimmungen zur Verkehrssicherheit, zur Gasrichtlinie oder zum Urheberrecht mit Mandarinen laben. Sie selbst tue dies seit November vorigen Jahres, das Schlagwort #tangerineisthenewchocolate macht nun die Runde unter den EU-Diplomaten. Mandarinen für die hohen Mandarine: Wir werden der britischen Innovationskraft nach dem Brexit noch lang nachweinen.

