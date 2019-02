MEIN FREITAG: Von Decken aus dem Süden und Fragen im Norden

Es gibt gibt zwei Fragen, die Österreicher für gewöhnlich über Italien beantwortet haben wollen. Warum nur, fragen sie mich also, warum nur wurde Silvio Berlusconi so oft zum Ministerpräsidenten gewählt? Und was ist eigentlich mit den Betten in dem Land los? Während der erste Punkt die Sozialwissenschaften beschäftigt, wird sich zum zweiten Thema eher in deutschsprachigen Internetforen ausgelassen: Darüber, dass die Füße viel zu heiß bleiben und man sich wie eine Presswurst fühlt. Ich musste erst nach ein paar Auslandsreisen feststellen, dass die italienische Form des Bettbeziehens gar nicht internationalen Standards entspricht. Tatsächlich ist sie erstaunlich kompliziert für ein Land, das für seine Entspanntheit bekannt ist.

Es geht jedenfalls so: Die Matratze ist bezogen, jetzt dreht sich alles darum, wie man sich zudeckt. Als Erstes wird ein Leintuch ausgebreitet. Achtung, es muss auch den Kopfpolster bedecken. Manchmal kommt darüber noch Leintuch Nummer zwei als zusätzliche Schicht, das kann aber ruhig unter dem Kopfpolster enden. Den Abschluss bildet eine dickere (Woll-)Decke. Jetzt kommen wir zu Leintuch Nummer eins zurück: Der obere Teil, der noch hervorschaut, wird über die anderen Decken zurückgeschlagen. Rechts, links, und am Bettende wird die Leintuchschicht dann noch fest unter die Matratze eingeklemmt. Alles klar?

Wer sich dann schlafen legen möchte, muss von oben unter die Schicht schlüpfen. Für Doppelbetten gilt übrigens das gleiche Grundprinzip, es gibt allerdings extrabreite Laken. Zwei einzelne Daunendecken findet man im Süden eher nicht.

Warum man sich die Mühe macht? Fragen Sie mich bitte nicht. Ich habe mich integriert und wähle die praktische Eine-Decke-Variante. Andererseits: Silvio Berlusconi hab ich auch noch nie gewählt.

E-Mails an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)