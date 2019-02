Die Barbiejahre sind vorbei

Wie viele Stunden musste ich, als das Kind selbst noch zu klein dafür war, die Barbies an- und ausziehen, lilafarbene gegen rosarote Ballkleider tauschen, Plastikhändchen durch enge Ärmel schieben, Kleidchen die Plastikrücken hinaufzwängen, nur um sie Sekunden später gegen neues Gewand zu tauschen. Denn das Puppenspielen mit kleinen Mädchen besteht lang nur daraus, die Puppen ständig an- und wieder auszuziehen.

Die fetten Barbiejahre scheinen nun also vorbei. Jahre, in denen ich Kindergeburtstage erlebt habe (zum Glück nicht vom eigenen Kind), bei denen das Geburtstagskind von allen ausschließlich Barbies bekommen und die Geschenke mit gewissen Erschöpfungssymptomen („Sicher wieder eine Barbie“) ausgewickelt hat. Trotzdem war kein einziges Präsent doppelt, weil: Diese Barbiewelt (samt einiger günstigerer Kopien, den Generika-Püppchen quasi) ist unüberschaubar groß.

Einen Nachmittag lang habe ich also eine Barbiekiste in anschauliche Portionen aufgeteilt und auf willhaben.at gestellt. Absurderweise ist es jetzt natürlich so, dass die Barbies zwar das Spielzeug des Kindes waren, das mir am allermeisten auf die Nerven ging. Vor allem die Eiskönigin-Barbie, die – bis heute übrigens, die Batterien gehen bei lärmendem Kinderspielzeug bekanntlich nie aus – „Ich lass los“ auf Holländisch und Italienisch singt. Aber natürlich: Jetzt, da das Kind befindet, es sei zu alt, packt mich die „Aber mit denen haben wir doch oft gespielt, bist du dir sicher?“-Wehmut.

Sollten die Barbies zum Secondhand-Verkaufsschlager werden, plant das Kind, seine Duplosammlung herzugeben. Streng genommen sind das bunte Rechtecke aus Plastik, ich weiß schon. Aber sie gehörten zum ersten Spielzeug überhaupt, mit dem wir unzählbar viele Türme gebaut haben. Das kann man nicht einfach so weggeben. Die Duplojahre sind, auch wenn das Kind langsam in Richtung Gymnasium biegt und das anders sieht, bitte so was von nicht vorbei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)