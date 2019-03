Sport-Club: Hocheck statt Hohe-Wand-Wiese

So wollte ich kürzlich einen kleinen Ausflug auf die Hohe-Wand-Wiese machen, um die Trails auszuprobieren und zu checken, ob die dort neu eingeführte Gebührenpflicht eigentlich ernst gemeint ist. Nur war das Gelände wegen der vorangegangenen stärkeren Regenfälle leider nicht befahrbar.

Kurz zur Sprache bringen will ich es trotzdem. Nicht wegen der Gebührenpflicht an sich, die schon okay sein mag. Sondern, weil auch jene Benützer zahlen sollen, die voriges Jahr mit Spenden den zuletzt gebauten Trail erst ermöglicht haben. Sie könnten enttäuscht sein, dass sie zum Trost nur einen Nachlass auf eine Saisonkarte bekommen, die sie vielleicht gar nicht wollen.

Statt im Gatsch zu wühlen war ich jedoch auf der Straße unterwegs. Aus lauter Frühjahrsfreude gleich ein bisschen extremer (als Test für ein größeres Projekt, doch davon ein andermal): Ich bin aufs Hocheck geradelt, und zwar, wie ich Ihnen schon voriges Jahr nach einem weniger gut gelungenen Versuch empfohlen habe, über die Mautstraße hinauf. Und nicht über Wege, die mir ein Routenplaner gewiesen hat, aber selbst zum Gehen fast zu steil waren.

Die Straße hinauf also lässt sich fahren – es wäre übertrieben zu sagen: mühelos. Die Route selbst zu finden ist hingegen einfach: Zuerst fährt man den Thermenradweg 51 entlang des Wiener Neustädter Kanals, dann – ab Leobersdorf – den Triestingtalradweg, und zwar bis zum Wegweiser „Hocheck“ in Furth/Triesting. Ganz oben auf diesem östlichsten Eintausender der Alpen liegt noch eine kleine, aber dicke Schneedecke. In ihrer Mitte steht ein Schild: „Marschier dich fit, nimm ab hier kein Auto mit.“ Man liest es und radelt sich fit zurück nach Wien (Gesamtstrecke: 129 km, 1020 hm). Von dort weg geht es aber ohnehin fast nur noch bergab.

E-Mails an: benedikt.kommenda@diepresse.com



[PB2TU]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)