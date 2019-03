Eine Tour durch das Himmelreich

Die einen treten dieser Tage schon mit dem Mountainbike den Berg hinauf, die anderen fahren die Pisten noch auf Skiern hinunter – und ich werde heute vorerst ein letztes Mal über das Bergaufwandern mit Skiern, also übers Skitourengehen, schreiben.

Jene, die bereits aufs Rad umgestiegen sind, können sich die Tour für den nächsten Winter merken. Denn ich kann die Route auf den Grabnerstein im Gesäuse in der Steiermark nur wärmstens empfehlen. Gestartet wird auf dem Buchauer Sattel auf 861 Höhenmetern. Hier gibt es einen großen Parkplatz. Dort geht es gemütlich los. Man spaziert durch den ruhigen Wald und über den verlassenen Forstweg bis auf rund 1200 Meter. Aufgrund der Lawinenlage bin ich hier nicht weiter zur Grabneralm spaziert, sondern rechts auf den weniger begangenen Weg abgebogen. So bin ich ins – pardon – durch das Himmelreich spaziert. Ich weiß zwar nicht, woher der Name kommt, es könnte aber etwas mit der Schönheit des Fleckchens zu tun haben. Entlang des Katzengrabensattels wird das Gelände steiler. Da helfen nur noch Spitzkehren. Die nicht wirklich einfache Umsteigetechnik, die einen Richtungswechsel in steilem Gelände erst ermöglicht, hat gefühlt ganz gut geklappt. Das haben nur leider die Fotos nicht bewiesen. Dafür sind darauf der dunkelblaue Himmel, der glitzernde Schnee und die zahlreichen Berggipfel rund um den Grabnerstein zu sehen. Dieses Panorama hilft einem, auch noch die letzten der fast 1000 zurückzulegenden Höhenmeter zu schaffen. Auf dem Gipfel wird man mit einem 360-Grad-Blick auf die Berge belohnt. Da fiel es schwer, überhaupt wieder abzufahren, aber auch die Abfahrt hat sich gelohnt.

Den nächsten Berg werde wohl auch ich auf dem Sattel meines Mountainbikes erobern. Im nächsten Winter werde ich das Himmelreich aber hoffentlich wiedersehen.

E-Mails an: julia.neuhauser@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)