MEIN SAMSTAG: Aufräumen fasten

Wie geht es Ihnen bisher so in der Fastenzeit? Mir sehr gut, danke. Ich verzichte heuer nämlich auf das Fasten. Im Vorjahr habe ich versucht, bis Ostern keine Süßigkeiten zu essen. Süßigkeiten deshalb, weil mir 40 Tage ohne Fleisch und Alkohol ziemlich egal wären und das, was für mich den größten Verzicht darstellen würde – Kaffee nämlich –, meinem beruflichen und privaten Umfeld launentechnisch nicht zumutbar wäre. Sehr lang hat meine Naschereifastenzeit dann nicht gedauert, weil, Grund eins: Wenn dein Geburtstag in die Fastenzeit fällt und dir dein Kind eine Geburtstagstorte bäckt, wird das irrsinnig schwer. Und: So schlimm wie befürchtet war das Verzichten auf Schokolade und Kekse dann überraschenderweise gar nicht. Wenn man, so meine Vorjahreslogik, das Nichtnaschen also gar nicht als Verzicht empfindet, kann man es eigentlich gleich wieder sein lassen. (Oder?)

Dafür fastet das Kind heuer und verzichtet – bisher wirklich konsequent – auf Fleisch. Die Tochter einer Freundin wiederum hat zu Beginn der Fastenzeit beschlossen, auf Süßigkeiten zu verzichten. Als die kleine Schwester sich anschließen wollte, meinte die Ältere (übrigens mit einem Lutscher im Mund), dies sei nicht möglich, da die Schwester gar nicht verstehe, was Fasten bedeute. Insgesamt war das Süßigkeitenfasten eh nicht gekommen, um zu bleiben: Einen Tag später wurde der Plan verworfen. Spontan wurde aber – da die Kinder aufgefordert wurden, endlich ihr Zimmer aufzuräumen – die Idee des Aufräumfastens geboren. Die Kinder verzichten nun also bis Ostern auf das Aufräumen. Kein schlechtes (wenn auch dem ursprünglichen Fastengedanken ein wenig zuwiderlaufendes) Prinzip, oder? Alle unangenehmen Dinge, die man nicht erledigen möchte, mit Hinweis auf das Fasten ablehnen. Wenn mein Chef mich also etwa bittet, ich möge dieses oder jenes recherchieren, könnte ich mit „Leider! Bin am Recherchefasten!“ reagieren. Hat das Kind abends Hunger, könnte ich auf mein 40-tägiges Nudelkochfasten verweisen.

Oder überhaupt gleich Fasten fasten, also nicht fasten. Aber wem fällt denn so etwas ein, bitte.

E-Mails an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)