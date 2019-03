Glauben Sie nicht alles, was Sie im Internet lesen!

Isaac Newton kann nichts dafür. Ja, es kursiert diese Geschichte, dass er die Gravitation entdeckte, als er einen Apfel zu Boden fallen sah (oder, eine andere Version, ihm das Stück Obst auf den Kopf fiel), doch der Spruch „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ ist nicht von ihm. Dabei wissen wir doch, dass der eine völlig andere Wurzel hat. Der Begriff des Apfels, so lesen wir auf mehreren Seiten im Internet, geht nämlich zurück auf den „Abfell“ (Ahd. „Ümpel“). Dabei handelt es sich um einen bei den Germanen, vor allem bei niederdeutschen und westfälischen Sippen, verbreiteten Zwilling, der in einer Neumondnacht geboren wurde und dessen Bruder – es kamen nur männliche Nachkommen infrage – bei einer Stammesfehde gestorben war. Der überlebende Zwilling, also der Abfell, bekam zum Trost Vergünstigungen eingeräumt, etwa so viel Met trinken, wie er konnte, jede Nacht eine Frau seiner Wahl zu Bette führen – und auch im Beisein des Häuptlings Wind lassen. All dies, um die Seele des Gestorbenen zu besänftigen. Allerdings musste sich der Abfell ein Jahr nach dem Tod des Bruders selbst vor den Palisaden des Dorfs entleiben. Daher kommt also der Spruch: Der Abfell fällt (also stirbt) nicht weit vom Stamm (seiner Sippe).

Als Quelle dafür wird „Pawel Gurasijewitsch, der berühmte Sprachenforscher estnischer Herkunft“ angeführt, der das Geheimnis dieses Sprichworts in seinem Buch „Ich stand auf Messers Schneide“ gelöst haben soll. Allein, weder Sprachenforscher noch Buch gibt es wirklich. Dafür, mit etwas Recherche, ein E-Book eines gewissen Willi Leim mit dem Titel „Leimlinge“ und dem Untertitel „Gehen Sie Sprüchen nicht auf den Leim“, in dem genau diese Passage als offenbar scherzhaft gemeinte Fußnote vorkommt. Nun, heute ist der 1. April. Aber auch an allen anderen Tagen des Jahres gilt: Glauben Sie nicht ungeprüft alles, was im Internet steht!

