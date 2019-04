Das unlösbare Problem von Cineasten mit TV-Serien

Ja, die Qualität von Netflix- und Amazon-Prime-Serien ist atemberaubend. Produktionen wie „Breaking Bad“, „House of Cards“, „Fargo“, „True Detektive“ und „Homeland“ haben mit früheren TV-Serien nicht mehr viel zu tun – weder erzählerisch noch technisch. Was ja auch der Grund dafür ist, dass sie dem Kino (vor allem mittel budgetierten Dramen und Thrillern) nach und nach den Rang ablaufen und selbst Hollywood-Superstars wieder Haupt- und Nebenrollen in Serien übernehmen. Gut, dass wir das geklärt haben.

Es gibt da aber dieses eine Problem mit TV-Serien – es sind immer noch Serien, keine Filme. Und folgen damit auch den handwerklichen Regeln einer Serie, so gut sie auch gemacht sein mögen. Besonders deutlich zeigt sich das in der Geschwindigkeit, in der die Geschichte erzählt wird. Es geht einfach nichts weiter – vor allem dann, wenn man das Tempo eines Kinofilms gewohnt ist. Außerdem wird viel zu wenig der Fantasie des Zuschauers überlassen. Viele Entwicklungen erahnt man, noch bevor man sie zu sehen bekommt.

„Homeland“ ist ein gutes Beispiel dafür. In der Kinoversion dieser Serie würde man die Dialoge um mindestens die Hälfte kürzen und den Rest der Handlung mit anderen stilistischen Mitteln – wie etwa Andeutungen, Symbolen und Bildern – erzählen. Eine knapp einstündige Folge würde zumeist nicht mehr als zehn Minuten des Films ausmachen. Weswegen es wirklich schwierig ist für jemanden, der zeit seines Lebens die Erzählstruktur des Kinos gewohnt ist, so denkt und so träumt, sich für diese Serien zu begeistern.

Dabei kam das größte Problem von Serien noch gar nicht zur Sprache: Man kann sie nicht im Kino ansehen, in einem Saal mit Leinwand und anderen Menschen, die sich (so gut es geht) schick angezogen, ihre Wohnung verlassen und ein Ticket gekauft haben. Sondern muss das zu Hause machen. Auf der Couch. Womöglich in einer Jogginghose. Mit der Möglichkeit, auf „Pause“ zu drücken. Nein, so weit wird es nie kommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2019)