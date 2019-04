Literatur zwischen allen Stühlen

Daoud wies mein Vorbringen zurück, wonach sein literarisches Werk eine ebenso tröstliche wie aus der Zeit gefallene Botschaft durchziehe, nämlich jene, wonach das Buch der Dreh- und Wendepunkt unserer Kultur sei. „Das Buch wird niemals verschwinden. Die einzige Ewigkeit, mit der wir Erfahrung gemacht haben, liegt in den Büchern. Die Bücher sind dazu da, um zu beweisen, dass wir Sinnproduzenten sind“, sagte er.

Bloß: Wie bringen wir in unserer auf verwertbaren Nutzen gebürsteten Welt der Bildschirme und sogenannten sozialen Netzwerke die belletristische Literatur, das geschriebene Erzählen, welches, um Francis Picabia zu paraphrasieren, unseren Gedanken hilft, die Richtung zu ändern, zu den Menschen – vor allem zu den jungen? Ich trat aus dem Haus von Daouds deutschem Verleger auf den Kölner Domplatz und machte mich, die knappe Zeit bis zur Abfahrt meines Zuges nach Brüssel nutzend, auf die Suche nach einem Buchgeschäft. Es fügte sich, dass ich eines fand, ein sehr gut sortiertes sogar, welches fast alle Romane von Leo Perutz im Sortiment hatte. Mein bedingungsloser Rat: Wenn Sie etwas von Perutz in die Hände bekommen, kaufen Sie es sofort. Was für ein Meistererzähler! Doch wieso lernte ich ihn erst lange nach Abschluss meiner Gymnasialbildung kennen? Wie bringt man, ein anderes Beispiel, die Jugend mit einem literarisch und politisch so aktuellen Werk wie Ernst Lothars „Die Rückkehr“ in Kontakt? Vielleicht sorge ich mich grundlos. Doch ich habe Angst, dass die Literatur uns zwischen den Stühlen zu Boden fällt: zwischen überfrachteten Schullehrplänen und dem, was man nach der Matura als Ernst des Lebens bezeichnet – wo nur wenige sich die Muße erringen, zu einem Roman zu greifen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)