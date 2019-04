Mister Gilbert und die Erfindung der Geldmaschine

In Zeiten allenthalben wieder einmal aufflammender Hochhausdebatten, in Zeiten, da rund um den Heumarkt wieder einmal einiges zur Disposition zu stehen scheint, während an und jenseits der Donau die Betonbäume wieder einmal eher wenig behindert in den trans- respektive fast schon transdanubischen Himmel wachsen, kann es nicht schaden, einen Blick in die Architekturgeschichte zu tun, namentlich in die jenes Landes, die quasi als eigentliche Heimat des Hochhausbaus gilt, also in die Architekturgeschichte der USA.

Daselbst hat ein hierzulande wenig geläufiger Architekt namens Cass Gilbert (1859–1934), mit seinem New Yorker Woolworth Building zu den Pionieren der Wolkenkratzerei zählend, schon früh auf jene gewisse unnachahmlich nüchtern-amerikanische Art darauf hingewiesen, worum's in dieser Sache wirklich geht: Ein Wolkenkratzer sei, so seine knappe Definition, eine Maschine, „that makes the land pay“. Anders gesagt: Hochhausbau ist, folgt man Mister Gilbert, weder in erster Linie eine stadtplanerische Frage und schon gar keine der Ästhetik, ganz gewiss auch keine, deren Pro und deren Kontra sich entlang der Kampflinie zwischen Modernisierern und Fortschrittsfeinden entscheiden, nein, Hochhausbau ist einfach eine Frage der Rendite – aus Land mach Geld, und zwar möglichst viel.

Es wäre hilfreich, sich diese simple Festhaltung in all jenen Debatten in Erinnerung zu rufen, die wir aktuell führen, und insbesondere im Auge zu behalten, was Hochhausbau ganz sicher nicht ist: ein nennenswerter Beitrag zur Behebung des derzeit drängendsten Problems unserer Städte, des aus allen politischen Richtungen beschworenen Mangels an leistbarem Wohnraum. Dazu nämlich ist er schlicht zu teuer. Eine Geldmaschine ist halt eine Geldmaschine – und nicht die Caritas. Soziale Verantwortung? Was bitte soll denn das sein?

