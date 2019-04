MEIN SAMSTAG: Wackeln im Sturm

Wollen wir uns heute über Wind-Wackel-Eulen unterhalten? Kennen Sie Wind-Wackel-Eulen? Ich leider auch nicht persönlich, aber dank meines kleinen Hobbys – des aufmerksamen Studierens von Werbeprospekten auf der Suche nach Produktinnovationen – ist mir neulich besagte Eule untergekommen. Sie müssen sich das in etwa so vorstellen wie diese Wackeldackel, die man – heute natürlich immer als ironisches Statement – auf manchem Armaturenbrett in permanenter Kopfwackelpose vorfindet. Nur halt als Eule. Und größer. „Lebensgroß“ gar, verspricht die Werbung, und angeblich „sehr naturnah“. Auf dem Foto sieht es allerdings eher so aus, als wäre auf einen Eulenkörper aus Plastik ein ebenso naturnaher (oder vielleicht doch eher -ferner) Kopf einer gänzlich anderen Eulenart aufgesetzt worden. Ich habe insgesamt schon die eine oder andere naturnähere Eule gesehen, aber das hier angepriesene Modell soll, so steht es geschrieben, „human lästige Vögel wie Tauben, Stare und Spatzen, welche Eulen fürchten“, vertreiben. Aber hallo! Ein Vogel, der human andere Vögel vertreibt, „welche Eulen fürchten“!

Das ist insofern eine Leistung, als es zum Beispiel mir als Menschen nicht gelingt, die zwei penetranten Tauben human von unserem Balkon zu verscheuchen. Da kann ich ganz human hysterisch mit den Händen fuchteln, und auch dann sind die Tauben nur nach längerem Überlegen zu einem kurzen Verlassen unseres Balkongeländers bereit. Dass da so eine Plastik-Windwackel-Figur erfolgreicher ist, kann ich kaum glauben, befrage folglich Google und bekomme 76.000 (!) Treffer. Eine Frau schreibt, dass die Eule Tauben vertreibe, sobald aber die Eule nicht auf dem Balkon steht (offenbar darf sie sich ab und zu im Haus aufwärmen), kehren die Tauben sofort wieder. Während mancher Käufer begeistert ist („Habe eine zweite bestellt“), lässt sie andernorts aus: „Hamburger Tauben schreckt das nicht.“ Wie das mit den Wiener Tauben ist, weiß ich leider nicht: Habe dann doch vom Kauf abgesehen. Die Wind-Wackel-Eule passt nämlich optisch ganz, ganz schlecht zu unserem Gartenzwerg.

