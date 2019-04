Oh mein Gott, sie haben den Osterhasen gegessen!

Da liegt der Hase im Pfeffer, ruft der Kollege aus. Und meint damit, dass genau das, was ihm gerade erzählt wurde, der wesentliche Punkt sei. Nur was hat das mit dem Tier mit den langen Ohren zu tun? Und was macht es im Pfeffer? Nun, das mit dem Pfeffer braucht eine Erklärung – damit ist nämlich nicht das Gewürz selbst gemeint, sondern eine früher sehr verbreitete Sauce, die mit Pfeffer abgeschmeckt wurde. Und in dieser wurde unter anderem Hase serviert („Hasenpfeffer“). Vermutlich war die ursprüngliche Bedeutung, dass der Unglückliche nun in der Patsche sitzt, oder auch, dass er wohl nicht mehr lebendig zu machen ist – und in der übertragenen Bedeutung, dass da die Schwierigkeit liegt, der Punkt, auf den es ankommt.

Sollte der Osterhase im Pfeffer liegen, ist das natürlich bedauerlich. Noch bedauerlicher aber wäre es, würde Ihnen stattdessen Dachhase serviert. Der kam einst auf den Tisch, wenn sich arme Menschen mangels anderer Nahrungsmittel von Katzenfleisch ernährt haben. Die Bezeichnung rührt daher, dass eine Katze im Gegensatz zu Hasen tatsächlich in der Lage ist, ein Dach zu besteigen. Falls Sie sich jetzt ertappt fühlen, womöglich einmal ein Kätzchen auf dem Teller gehabt zu haben, bleibt Ihnen immer noch eine hübsche Redewendung als Ausflucht: Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Diese hat nur bedingt mit dem Tier zu tun, sondern geht auf den Heidelberger Studenten Viktor Hase zurück, der 1855 einem Kommilitonen seinen Studentenausweis überlassen hatte, nachdem der in einem Duell seinen Gegner erschossen hatte. Mit dem Papier konnte er fliehen. Als der Ausweis gefunden wurde, soll sich Hase mit diesem Satz vor Gericht verantwortet haben. Und bald ging der Spruch in den allgemeinen Sprachgebrauch über. Tja, da liegt er also, der Hase im Pfeffer. Mahlzeit oder auch frohe Ostern!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2019)