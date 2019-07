Bitte keine kindischen Kinderbücher mehr!

Hunderl, Katzerl, Haserl, Mauserl, die Muhlikuh, da und dort ein Löwe, eine Giraffe, ein Elefant sowie natürlich die unvermeidbaren Panda- und Eisbären: aus diesem Bestiarium sind die Geschichten bestückt, mit denen festmeterweise Kinderliteratur produziert wird. Zur Präzisierung: Ich beziehe mich auf jene illustrierten Vorlesebücher für Kleinkinder ab zwei Jahren aufwärts, jenem Alter also, in dem die Sprachentwicklung und mit ihr einhergehend die Vorstellungskraft rasant aufblühen. Doch gerade dann, wenn sie Mama und Papa hartnäckig mit der Schlüsselfrage „Was ist das?“ löchern und beginnen, in ihrem Spielverhalten Handlungen auf erstaunliche Weise zu dramatisieren (Auszug aus dem Dramolett einer dem Autor aus dem täglichen Umgang bekannten Dreijährigen: „Nein, Peppa, du darfst nicht neben Emily sitzen!“ „Ja, Madame Gazelle, aber darf Diego mit Schlumpfine Eis essen?“), muss man enorme Recherchemühen auf sich nehmen, um ihnen etwas anderes vorzulesen als kindische Tiergeschichten.

Die Betonung liegt auf „kindisch“. Denn natürlich mögen Kinder Tiere, und natürlich gibt es wunderbare Tiergeschichten. Besagte Dreijährige liebte schon vor ihrem zweiten Geburtstag „Flieg, Lela, flieg! Für immer beste Freunde“ von Günther Jakobs (Theatermann-Verlag), die Geschichte des Eichhörnchens Pino und der Schwalbe Lela. Doch allzu oft nehmen Kinderbücher Kinder nicht ernst. Dabei sollte Literatur uns auf Augenhöhe begegnen – egal, ob wir drei oder 43 Jahre alt sind. Darum abschließend zwei Beispiele, wie es anders geht: erstens „Kalle und Elsa“ von Jenny Westin Verona und Jesús Verona (Bohem-Verlag), zweitens die Franziska- und Luzie-Libero-Bücher von Pija Lindenbaum. Geistreich, witzig, ein bisserl aufmüpfig und noch dazu kunstvoll illustriert – so soll Kinderliteratur sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.07.2019)