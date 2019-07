Was wir uns alles leisten können. Oder auch nicht.

Manche Fragen sind schon beantwortet, ehe sie gestellt werden. „Die Welt retten, ohne sich einzuschränken – geht das?“, fragt der „Spiegel“ aktuell und, no na, die Antwort lautet nein. Darüber wird sich auch weithin Einigkeit erzielen lassen, solange man sich strikt im Allgemeinen bewegt; adressiert an den Einzelnen freilich, erzeugt die Zumutung, Abstriche zu machen, regelmäßig abweisende Handbewegungen und Fingerzeige in alle Himmelsrichtungen, nur nicht auf uns selbst.

Solches kam mir in den Sinn angesichts mancher Leserreaktionen auf meine vorwöchige Kolumne zum Thema Klimaanlagen. Immerhin, der Energieaufwand, mit dem wir uns Abkühlung verschaffen um den Preis, in Summe Erwärmung statt Abkühlung zu erzeugen, wird als „ökologisches Problem“ wahrgenommen. Doch: Man könne eben jenseits der 30-Grad-Celsius-Grenze nicht denken, so die Rechtfertigung. Das ist insoweit erstaunlich, weil von dieser Denkhemmung mutmaßlich die Hälfte der Weltbevölkerung teils sogar ganzjährig betroffen sein müsste – und auch jeder hierorts wochenlang betroffen gewesen sein muss, ehe die Klimatechnikindustrie in unseren Breiten ihren Siegeszug antrat.

Kein Zweifel: Die Büroarchitektur der jüngeren Vergangenheit hat fatalerweise Gebäude sonder Zahl hervorgebracht, die ohne Klimatisierung nicht benützbar sind. Was allerdings keineswegs erklärt, wieso Klimatisierung plötzlich dort grassiert, wo bisher kein Bedarf bestand. Einfach weil's wärmer wird – oder vielleicht deshalb, weil wir eben umgehend nicht mehr ertragen, was wir nicht mehr ertragen müssen? Schließlich: Was immer wir Wohlstandsgesellschafter wünschen, es steht uns ja auch sonst bereit – Erdbeeren im Oktober, beheizte Schanigärten im Winter, individuelle Automobilität sowieso. Weil wir's uns leisten können. Nur: Können wir uns all das wirklich leisten? Siehe oben.

