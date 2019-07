In den Koffer gehören (keine) Laufschuhe

Urlaub ist nicht gleich Urlaub. Einmal abgesehen von den klassischen Unterscheidungen zwischen Abenteuer-, Städte-, Bade- oder Cluburlaub kann man den Urlaub, wie ich finde, auch nach seiner Sportkompatibilität unterscheiden.

Da gibt es die freien Tage, die man in den eigenen vier Wänden, bei der Familie auf dem Land, den Bekannten mit Haus am See oder in einer kleinen Pension in den Bergen verbringt. Sie bieten sich an, den Urlaub zum Trainingslager zu erklären. Hier wird der Sport zum Tagesziel erhoben. Treffen mit Freunden, Lokalbesuche oder Shoppingtouren werden höchstens rund um die Laufrunde, das Tennismatch, die Wanderung oder die Radtour getaktet. Man sportelt nicht schnell, schnell. Man zelebriert die körperliche Ertüchtigung. Inklusive Aufwärmen, Auslaufen, Dehnen und Dokumentation des Trainings. Danach kann man sich noch mit einem Sprung ins kühle Nass und einem frisch gepressten Smoothie belohnen. Ich mag es, mir Urlaub für den Sport zu nehmen.

Doch es gibt auch die Urlaube, in denen man sich schon beim Packen ärgert, weil die Laufschuhe einfach nicht in den Koffer passen wollen. Während des Umschlichtens rätselt man, ob man zwischen Wolkenkratzern, Autos und Tuk-Tuks in der asiatischen Großstadt überhaupt laufen gehen möchte oder ob es an der europäischen Küste nicht ohnehin zu heiß für sportliche Aktivitäten sein wird. Es macht sich Skepsis breit. Vielleicht sollte man die Schuhe wieder auspacken? Nein, würden die begeisterten Urlaubsläufer sagen. Fremde Städte ließen sich am besten im Laufschritt erkunden. Und nichts sei schöner, als am Strand zu joggen und dem Meeresrauschen zu lauschen. Man könnte beides aber auch als extrem anstrengend bezeichnen und sich einfach Urlaub vom Sport nehmen.

