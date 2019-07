Beim nächsten Mal dann mit leichtem Gepäck

Reisen mit leichtem Gepäck: An diesen Vorsatz, der nie in Erfüllung geht, denkt man, während der tonnenschwere Rucksack und sämtliche anderen Trümmer einen während der Anreise so in Mitleidenschaft ziehen, dass man von der Schlepperei erst einmal drei Tage verspannt ist. Das nächste Mal kommt nur das Notwendigste mit. Ganz bestimmt.