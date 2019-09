Die Entscheidung war lange gereift und schien gefestigt. Ich wollte den Schritt zurück wagen und mich nach jahrelanger Abstinenz wieder in einem Sportstudio einschreiben. Statt in den kommenden kalten Monaten einsam durch die Natur zu laufen, sollten in der Gruppe Gewichte gestemmt, Medizinbälle geworfen und Seile hochgeklettert werden. Die Vorfreude auf das effektive und abwechslungsreichere Crossfit-Training war groß. Doch ein dünnes Blatt Papier drohte meine Entscheidung ins Wanken zu bringen.

Es war der Vertrag, der mir vorgelegt wurde. Die Tücken haben sich nicht im Kleingedruckten befunden, sondern in den mit großen Lettern beschriebenen Grundkonditionen. Man müsse sich, stand da geschrieben, für mindestens ein halbes Jahr zur (nicht gerade billigen) Mitgliedschaft verpflichten. Keine Spur mehr von den früher üblichen Einmonatsverträgen. Die habe ich stets gerne und auch oftmals hintereinander abgeschlossen. Die Möglichkeit, jederzeit wieder auszusteigen, hat mir Sicherheit gegeben, nicht unnötig Geld zu verpulvern.

Meine Bindungsängste haben zugegebenermaßen zumindest teilweise auch mit dem fehlenden Vertrauen in die Ausdauer meines Sportsgeistes zu tun. In der Vergangenheit hat er mich mit meinen Fitnessstudio-Ambitionen früher oder später im Stich gelassen. Wie lange wird er mich diesmal drei Mal pro Woche (!) frühmorgens in das anstrengende Training führen? Ich traue mir hier keine Prognosen zu. Genauso wenig kann ich meinen gesundheitlichen Zustand, mein Zeitbudget und meine sportlichen Vorlieben vorhersehen.

Den Vertrag habe ich trotzdem unterschrieben. Das mag auch an der Klausel liegen, die ich gefunden habe. Denn die sechswöchige Rücktrittsfrist ließ mich meine Bindungsängste überwinden. Bisher bin ich mit meiner Entscheidung zufrieden. Ich habe aber noch vier Wochen Zeit zu überlegen.

