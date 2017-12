Misstöne wegen Kindergartenstudie

Immerhin, fertig ist sie jetzt, die Studie über Kindergärten, die Stadt Wien und Integrationsministerium in Auftrag gegeben haben. Nur so wirklich einheitlich ist der Auftritt, den die beiden Auftraggeber nun hinlegen, nicht. Konkret streiten jetzt Stadt und Ministerium über die Abgabemodalitäten des Berichts.

So hatte Stadtrat Jürgen Czernohorszky am Donnerstag geklagt, dass er nur den Teil von Ednan Aslan unkommentiert geschickt bekommen habe. Zur Erklärung: Er sollte in der Studie die Motive und Strategien der Betreiber sogenannter islamischer Kindergärten analysieren – und die Erwartungen der Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken. "Heute ist der MA 11 (zuständig u.a. für Kindergartenkontrollen, Anm.) von Herrn Professor Aslan einseitig sein Arbeitsbeitrag geschickt worden", sagte Czernohorszky am Donnerstag. Dieses Vorgehen sei "verwunderlich". Denn der Auftrag an die Forscher der Uni Wien und des FH Campus Wien umfasse auch einen gemeinsamen Endbericht, der vom wissenschaftlichen Beirat geprüft sei. Und: "Ich muss ehrlich sagen: Ich habe diese Spielchen satt."

Ministerium: "Kritik an Aslan ist ziemlich peinlich"

Das Integrationsministerium ließ jedoch am Freitag verlautbaren, dass Aslans Teil bereits vom wissenschaftlichen Beirat geprüft worden sei, der zweite von Uni Wien und FH noch nicht, daher sei die Übermittlung separat erfolgt. "Die Rückmeldung dieses Beirats, bestehend aus Fachkollegen des Forscherteams, zum restlichen Studienteil ist noch ausstehend, daher ist die Studie von den Forschern noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben", so ein Sprecher des Integrationsministeriums in einer schriftlichen Stellungnahme. Und man legte auch gleich mit Kritik an Czernohorszky nach - in der Stadt Wien wisse die linke Hand nicht, was die rechte tue. "Die Kritik an Aslan ist ziemlich peinlich, weil gestern der Abgabetermin für die beteiligten Forscher war."

Tatsächlich war in der Nacht auf Freitag auch der zweite Teil der Studie bei der Stadt Wien und dem Ministerium eingelangt. Henning Schluß, Projektleiter des Forschungsteams der Uni Wien, hatte gemeinsam mit fünf weiteren Wissenschaftlern den Auftrag, die einzelnen Kindergärten unter die Lupe zu nehmen - nicht nur die sogenannten islamischen, sondern auch andere Einrichtungen. Im Gespräch mit der "Presse" verteidigt Schluß auch das Vorgehen, beide Teile getrennt abzugeben. "Aslan hat einen anderen Fokus gehabt." Daher sei es sinnvoll gewesen, nicht ein Dokument zu verfassen, in dem beide Studienteile zusammengefasst sind. Diese Art der Trennung habe sich im Arbeitsprozess als praktikabel herausgestellt. Wobei sich die beiden Teile inhaltlich natürlich ergänzen würden und zusammen gelesen werden müssten.

In Czernohorszkys Büro zeigte man sich gegenüber der "Presse" über diese Art der Abgabe überrascht. „Im Vertrag steht, dass ein Ergebnis kommen soll", so die Sprecherin, also ein Dokument, in dem alle Teile enthalten sind inklusive einer Conclusio. So habe man es verstanden. Auch sei Gegenstand des Vertrags, dass Änderungen und Ergänzungen schriftlich vereinbart werden müssen. Eine solche schriftliche Vereinbarung gebe es aber nicht.

Eine Definition, was ein islamischer Kindergarten ist

Ergebnisse der Studie wollen beide Koordinatoren noch nicht verraten. Aslan stellt aber klar, dass er einen Punkt geklärt hat, der in seiner vorhergehenden Pilotstudie über islamische Kindergärten kritisiert wurde: "Es gibt jetzt eine Definition, was genau ein islamischer Kindergarten ist." Mehr will er inhaltlich nicht sagen, weil es eine Abmachung gebe, dass man erst nach dem grünen Licht durch die Auftraggeber an die Öffentlichkeit gehen werde. Ähnlich sieht das Henning Schluß. Man habe mit den Auftraggebern Stillschweigen vereinbart. Er rechnet damit, dass es wohl noch eine Woche dauern werde, ehe der wissenschaftliche Beirat seinen Teil der Studie geprüft hat. Immerhin, eine Kleinigkeit lässt Schluß doch durchblicken: Die von Aslan in seiner ersten Studie skizzierten Probleme seien wohl kein Sonderphänomen in sogenannten islamischen Kindergärten.

(eko)