Hermann Glettler zum neuen Innsbrucker Bischof geweiht

Hermann Glettler wurde am Samstag in der Olympiahalle zum fünften Bischof der Diözese Innsbruck geweiht. Die Weihe spenden Erzbischof Franz Lackner (Salzburg), Bischof Manfred Scheuer (Linz) und Bischof Wilhelm Krautwaschl (Graz-Seckau). Erwartet wurden bis zu 8000 Besucher. Unter ihnen waren rund 600 Ministranten, 300 Priester und zahlreiche Bischöfe aus dem In- und Ausland.

Glettler ist das fünfte Oberhaupt der erst 1964 gegründeten Diözese. Innsbruck hatte seit Jänner 2016 auf einen Nachfolger von Bischof Scheuer gewartet, der nach Linz gewechselt war. Am 27. September 2017 ernannte Papst Franziskus den bisherigen Bischofsvikar der Diözese Graz-Seckau schließlich zum Bischof der Diözese Innsbruck. Als Wahlspruch suchte sich der 52-jährige Glettler "Euntes curate et praedicate - Geht, heilt und verkündet" (Mt. 10, 7f) aus.

