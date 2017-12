Schwangere getötet: Mordprozess in Vorarlberg

Mit der Einvernahme von Zeugen ist am Montag

der Prozess wegen Mordes an einer schwangeren Frau am Landesgericht

Feldkirch fortgesetzt worden. Dem 28-jährigen Angeklagten wird

vorgeworfen, im November 2015 in die Wohnung seiner Ex-Freundin in

Frastanz (Bez. Feldkirch) eingedrungen zu sein und die Schwangere

mit bloßen Händen im Schlaf erwürgt zu haben. Der 28-Jährige

streitet die Tat ab.

Ein Urteil soll am Montag nicht fallen. War der Prozess zunächst

auf zwei Tage angesetzt, wurde er nach dem ersten Verhandlungstag am

22. November noch um einen Tag erweitert. Der Prozess wird in seiner

ersten Instanz somit voraussichtlich am Dienstag zu Ende

gehen. Der vorsitzende Richter Martin Mitteregger

kündigte aber bereits an, am Montag so lange verhandeln zu wollen,

bis alle geladenen zehn Zeugen gehört worden sind. Am Dienstag war

mit der Einvernahme der Lebensgefährtin des 28-Jährigen, den

Schlussplädoyers sowie dem Urteil zu rechnen.

Eindeutige Beweise fehlen

Direkte Beweise gegen den Angeklagten gibt es nicht. Weder haben

Zeugen die Tat beobachtet, noch wurden belastende Spuren in der

Wohnung der allein lebenden Frau gefunden, die den Täter hätten

überführen können. Verteidiger Martin Mennel wies am ersten

Verhandlungstag auch das angebliche Motiv für den Mord - die Anklage

sprach von einem Streit um künftige Alimente - als absurd zurück. Er

betonte, es gäbe eine Menge ungewollter Schwangerschaften: "Deshalb

bringen die Männer doch nicht diese Frauen um". Staatsanwalt Philipp

Höfle seinerseits sah eine Indizienkette "in ungewöhnlich dichter

Weise".

Der Angeklagte aus der Dominikanischen Republik, der in

Liechtenstein lebt, wiederholte bei seiner Einvernahme vor Gericht

vor knapp zwei Wochen, nicht schuldig zu sein. In der Tatnacht habe

er in seiner Wohnung in Liechtenstein fast durchgeschlafen und sei

nicht in Vorarlberg gewesen. Nach mehrmaligen Nachfragen gab er dann

doch zu, in der Nacht eine WhatsApp-Nachricht geschrieben zu haben.

Mit den Pornos, die kurz nach 0.30 Uhr von seinem Handy aus

konsumiert worden seien, habe er jedoch nichts zu tun. Das Handy

habe wohl sein Mitbewohner mitgenommen. Konfrontiert mit einer

Ortung seines Handys in der Tatnacht in Vorarlberg, verwies der

28-Jährige erneut auf seinen Mitbewohner.

Verhaftung am Tag der Tat

Die Beziehung zu der Getöteten beschrieb der Dominikaner als lose

und rein sexuell. Die Nachricht, dass sie schwanger sei, habe er,

der auch noch eine Beziehung zu einer anderen Frau unterhielt, per

SMS erhalten. Weil ausgemacht war, dass die damals 28-Jährige

verhüte, sei er schockiert gewesen. Künftige Alimente seien jedoch

kein Problem gewesen, die Schwangerschaft hätte "nicht mein Leben

zerstört", sagte der bisher Unbescholtene aus. Lediglich auf einen

Vaterschaftstest habe er bestanden, den die Ermordete auch

durchgeführt habe.

Der 28-Jährige war noch am Tag der Tat verhaftet worden, seither

saß er in Untersuchungshaft. Seiner Version zufolge hat ein

Bekannter die Tat begangen, um ihm eins auszuwischen. Laut Anklage

gebe es dazu aber keinerlei Hinweise. Neben Mord wird ihm unter

anderem auch Brandstiftung vorgeworfen. In der Wohnung der Frau war

Feuer gelegt worden, offenbar um die Tat zu vertuschen, ihr Leichnam

wurde von den Flammen erfasst. Zum Zeitpunkt der Brandlegung sei die

Frau aber bereits tot gewesen, erklärte Gerichtsmediziner Walter

Rabl.