NÖ: Kommission prüft Vorwürfe gegen Jugendeinrichtung

Nach der Aufregung um angebliche Missstände in

einer Jugend-Wohneinrichtung in Niederösterreich wird neben einer

Sonderkommission auch eine Hotline eingerichtet, kündigte Landesrat

Franz Schnabl (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz in St. Pölten

an. Die Darstellungen von Missständen in einer Kinder- und

Jugendeinrichtung "erfordern vollständige Aufklärung und rasches

Handeln", betonte Schnabl.

Die in den Raum gestellten "grausamen Einzeltaten" hätten in

keiner Unterbringung etwas verloren, hielt Schnabl fest. Es müsse

alles zur Aufklärung geleistet werden, allerdings müsse man

besondere Sensibilität an den Tag legen und darauf achten, dass es

bei der Aufarbeitung zu keiner Retraumatisierung komme. Eingesetzt

wird laut Schnabl eine "möglichst objektive Untersuchungsgruppe",

die von Familienrechtsanwältin Simone Metz und der Fachärztin für

Psychiatrie und Neurologie Gabriele Fischer geleitet wird.

Vier Aufgaben für Sonderkommission

Die Sonderkommission hat laut Schnabl vier Aufgaben: Erstens alle

Informationen und Unterlagen zu sichten und in Folge eine

Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu verfassen.

Zweitens wird in dieser Woche eine Hotline für Hinweise zur Kinder-

und Jugendarbeit in Niederösterreich eingerichtet, die anonym

behandelt werden. Die Kommission werde "jedem einzelnen Hinweis

nachgehen", erklärte der Landesrat. Außerdem sollen Kontrollberichte

und -maßnahmen sowie das Kontrollsystem evaluiert werden. Einen

Zwischenbericht über die Arbeit der Kommission werde es zwischen 15.

und 20. Dezember geben, kündigte Schnabl an. "Das Thema eignet sich

nicht, um politisches Kleingeld zu wechseln", erklärte er.

Ehemalige Mitarbeiter des Bundesverbandes Therapeutische

Gemeinschaften (TG) und drei Jugendliche berichteten in der "ZiB 2"

von Erniedrigungen durch Betreuer. "Wir sichten alle Vorwürfe, die

jetzt auf den Tisch gelegt werden, nach strafrechtlicher Relevanz",

sagte der Landesrat am Montag. Die in der "ZiB 2" erhobenen Vorwürfe

seien bereits Gegenstand von Erhebungen gewesen, die Ermittlungen

der Staatsanwaltschaft heuer im Mai eingestellt worden, hieß es in

der Pressekonferenz. Die angeblichen Missstände beziehen sich auf

einen privaten Betreiber, der eine Übereinkunft mit dem Land hat.

Der Geschäftsführer des Bundesverbandes Therapeutische

Gemeinschaften (TG), Hermann Radler, wies die Vorwürfe am Samstag

"zu 100 Prozent" zurück.

Kontrollen an 80 Standorten

An den 80 Standorten in Niederösterreich gebe es seitens des

Landes angekündigte Kontrollen sowie bei Bedarf unangekündigte

Aufsichtstermine, sagte Reinfried Gänger, Leiter der Abteilung

Kinder- und Jugendhilfe. "Wir betreiben die Aufsichten mit großer

Gewissenhaftigkeit", so Gänger, letztlich bleibe aber ein

Restrisiko. In dem aktuellen Fall dürften Jugendliche benutzt worden

sein, um einen persönlichen Konflikt mit dem Dienstgeber zu

beeinflussen, vermutete er.