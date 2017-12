Missbrauchsvorwürfe: Judoverband entschuldigt sich

Der Präsident des Österreichischen Judoverbandes (ÖJV), Hans Paul Kutschera, hat sich am Montag im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen "für etwaige Vorfälle und bei möglichen Opfern"

entschuldigt. Was Präventionsmaßnahmen betrifft, erhebe man "zum

jetzigen Zeitpunkt nicht den Anspruch, bereits alles Mögliche getan

zu haben", hieß es - durchaus selbstkritisch - in einer

Presseaussendung.

Wenige Stunden zuvor hatten zwei ehemalige Schützlinge von Peter

Seisenbacher öffentlich scharfe Kritik an der

Reaktion des Judoverbandes auf das Bekanntwerden der

Missbrauchsvorwürfe gegen den Judo-Doppelolympiasieger geübt.

Seisenbacher soll sich laut einer rechtskräftigen Anklage der

Staatsanwaltschaft Wien wiederholt an den zu diesen Zeitpunkten noch

unmündigen Mädchen vergangen haben. Das Nicht-Wahrhaben-Wollen der Anschuldigungen seitens des Judoverbandes erlebten die beiden

Betroffenen als "offensiv verharmlosend" und "aggressiv abwertend".

Entschuldigung im Namen des Judoverbandes

"Wir sind davon überzeugt, dass die überwiegende Mehrheit aller

im Judo tätigen Personen die Judowerte lebt und Respekt ein

zentrales Element des Miteinanders in unserer Sportart darstellt",

betonte daraufhin Kutschera. Es könne jedoch "nicht ausgeschlossen

werden, dass es auch im Judosport in der Vergangenheit Vorfälle von

Missbrauch gegeben haben könnte, die uns nicht bekannt sind." Dafür

entschuldige er sich "im Namen des Österreichischen Judoverbands".

Zugleich betonte Kuterscha die Verantwortung des ÖJV, "weitere

Maßnahmen zu setzen, um solchen Vorkommnissen in Zukunft keinen Raum zu lassen". Dafür benötige es "auch eine Lern- und

Entwicklungsphase, um gemeinsam mit Experten die derzeit bestehende

Strategie weiter zu verbessern". Der ÖJV-Präsident verwies darauf,

dass in den vergangenen Jahren bereits ein Austausch mit

"100%-Sport" - einer Initiative gegen sexuelle Übergriffe im Sport -

und Workshops stattgefunden hätten sowie ein entsprechender

Themenschwerpunkt in allen Ausbildungszweigen des ÖJV implementiert

wurde.

Vertrauenspersonen ab 2018 neu eingeführt

Beginnend mit 2018 wird der ÖJV zusätzlich Vertrauenspersonen

installieren, die sämtlichen Vereinen bekannt gemacht werden.

Betreuer müssen zukünftig eine Unbedenklichkeitsbescheinigung in

Form einer Strafregisterbescheinigung "Kinder- und Jugendfürsorge"

vorlegen. Diese gibt darüber Auskunft, ob Verurteilungen gegen die

sexuelle Integrität und Selbstbestimmung und damit zusammenhängende

Einträge wie gerichtliche Tätigkeitsverbote im Strafregister

vermerkt sind.

"Wir sind uns als Fachverband der Verantwortung bewusst und

werden diesen eingeschlagenen Weg intensiv fortsetzen und auch alle

von Sportministerium, BSO und weiteren öffentlichen Stellen

vorgeschlagenen Maßnahmen berücksichtigen", kündigte Kutschera

ebenfalls an.