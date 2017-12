Niederösterreich hat kein Interesse an HCB-Heuballen aus Görschitztal

Das Land Niederösterreich hat kein Interesse an mit HCB kontaminierten Heuballen aus dem Görschitztal. Seien die Werte unbedenklich, könne das Heu genauso gut in Kärnten kompostiert werden. Seien sie freilich bedenklich, hätten die Ballen "in Niederösterreich gar nichts verloren", stellte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Dienstag klar.

Er sehe nicht ein, warum das Material über Hunderte Kilometer transportiert werden solle. Der Umweltanwalt werde das jetzt prüfen, fügte Pernkopf hinzu.

Die niederösterreichischen Grünen hatten am Montag Alarm geschlagen. Landessprecherin Helga Krismer hielt in einer Aussendung fest, dass HCB-verseuchtes Heu aus dem Görschitztal nicht an geheimen Ort nach Niederösterreich gebracht werden dürfe.

(APA)