Experte: In Wien gibt es zu viele Parkplätze

Der ewige Streit um die Parkplätze verläuft zunehmend hitzig. Erst vor ein paar Tagen hat in Ottakring einer seine Waffe gezogen, weil sich ein andere auf den Parkplatz stellen wollte, den ersterer für seinen Wagen auserkoren hatte. Politischen laufen die Debatten zwar friedlicher.



Da geht es jüngst etwa ums Anrainerparken in der Inneren Stadt. Die Stadt will, dass dort Parkplätze, die exklusiv Bewohnern des Ersten zur Verfügung stehen, zwischen acht und 16 Uhr für die Allgemeinheit geöffnet werden. Maria Vassilakou (Grüne) hatte argumentiert, die Parkplätze würden tagsüber nicht gebraucht.