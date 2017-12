Kein WU, kein TU: Klosterneuburg will eigenes Autokennzeichen

Klosterneuburg pocht nach der Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung weiterhin auf ein eigenes Autokennzeichen. Die Freiheitlichen wollen laut Berichten von "NÖN" und ORF in der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. Dezember mit einem Dringlichkeitsantrag einen neuen Anlauf starten. Auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) spricht sich für ein eigenes "KG"-Kennzeichen für die Stadt aus.

Der Bezirk Wien-Umgebung ist seit Jahresbeginn 2017 Geschichte, Klosterneuburg gehört seitdem zum Bezirk Tulln. Das Kfz-Kennzeichen änderte sich damit von "WU" auf "TU". Das Zuordnungsgefühl sei derzeit aber gestört, wurde Bürgermeister Schmuckenschlager vom ORF zitiert. Aufgrund der Größe der Stadtgemeinde (Klosterneuburg hat rund 27.000 Einwohner mit Hauptwohnsitz, Anm.) halte man ein eigenes Kennzeichen für angemessen, vergleichbar mit Gröbming in der Steiermark.

Man könnte wie in Gröbming andenken, statt der Bezirkshauptmannschaft-Außenstelle eine politische Expositur zu gründen, also einen formal selbstständigen Bezirk, so Schmuckenschlager. Verwaltungstechnisch sei man mit dem "neuen" Bezirk Tulln zufrieden, die Zusammenarbeit mit den Behörden funktioniere sehr gut, betonte der Stadtchef.

Unterstützung für die Idee eines eigenen Kennzeichens für Klosterneuburg gibt es den Berichten zufolge von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Allerdings bevorzuge man andere Möglichkeiten als jene, eine neue politische Expositur zu gründen, hieß es aus ihrem Büro.

Bereits kurz nach der Bekanntgabe der Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung im Jahr 2015 hatte die Stadt den Wunsch eines eigenen Autokennzeichens geäußert, auch Unterschriften wurden dafür gesammelt. Die endgültige Entscheidung liege jedoch beim Verkehrsministerium, dem das Anliegen vorgelegt werden soll, sobald eine neue Regierung gebildet wurde.

(APA)