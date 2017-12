Sturm und Orkan: Tirol rät von Aktivitäten in Wald und Hochgebirge ab

Das Land Tirol hat am Sonntagnachmittag angesichts der bevorstehenden Orkanböen eindringlich von Aktivitäten im Wald abgeraten und zu erhöhter Vorsicht im Hochgebirge gemahnt. In den typischen Föhntälern des Tales war noch am Sonntag mit Sturmböen mit bis zu 100 km/h Windgeschwindigkeit zu rechnen. Am Montag sollten die Böen dann noch stärker ausfallen, die Lawinengefahr wird ansteigen.

Am Montag wurden Spitzenwindgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h im ganzen Land erwartet, in den klassischen Föhntälern auch bis zu 130 km/h. In Wäldern bestand durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume Lebensgefahr, hieß es seitens des Landesforstdiensts. Auch die Lawinensituation wird sich zuspitzen. "Durch die Kombination von Neuschnee mit stürmischen bis orkanartigen Winden entsteht eine kritische Lawinensituation, bei welcher wir mit einer Lawinenwarnstufe 4 (große Lawinengefahr, Anm.) auf der fünfstufigen Skala rechnen", betonte Rudi Mair vom Lawinenwarndienst. Von Skitouren, Variantenfahrten und Aktivitäten im freien Gelände sei dringend abzuraten. Ein Ende des Sturmtiefs wurde für Dienstag früh prognostiziert.

(APA)