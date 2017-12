Brand in Brennerbasistunnel: Drei Personen abgängig

Nach dem Brand einer Tunnelbohrmaschine Montagfrüh im Brennerbasistunnel waren am Vormittag noch drei Personen vermisst. Erkundungsteams der Feuerwehr suchen nach den Arbeitern, berichtete die Polizei. Zwölf weitere Arbeiter konnten sich in einen Sicherheitscontainer retten. Deshalb waren sie anfangs nicht erreichbar. Mit ihnen konnte mittlerweile telefonisch Kontakt aufgebaut werden können. Ob es Verletzte gab, war vorerst nicht bekannt. Laut Angaben des ORF Tirol hatten sich zum Zeitpunkt des Brandes rund 50 Arbeiter in der Röhre befanden.

Der Brand war in einem Erkundungsstollen zum Brennerbasistunnel im Ahrental südlich von Innsbruck ausgebrochen. Mittlerweile war das Feuer offenbar gelöscht, der Einsatz dauerte am Vormittag aber noch an.

Längste unterirdische Eisenbahnverbindung

Der in Bau befindliche Brennerbasistunnel (BBT) ist ein flach verlaufender Eisenbahntunnel zwischen Innsbruck und dem Ort Franzensfeste in Italien (Südtirol). Mit der Einmündung in die bestehende Eisenbahnumfahrung Innsbruck wird er nach Angaben der ÖBB 64 Kilometer lang und damit "die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt". 2026 soll er fertiggestellt sein.

Insgesamt umfasst das Tunnelsystem des BBT rund 230 Tunnelkilometer. Davon sind 75 Kilometer ausgebrochen, heißt es seitens der mit der Projektumsetzung beauftragten Aktiengesellschaft Brenner Basistunnel SE zum Baufortschritt. Derzeit seien vier Baustellen aktiv, zwei auf österreichischem und zwei auf italienischem Staatsgebiet. Die Baukosten für den BBT werden auf 8,5 Milliarden Euro geschätzt und von Österreich, Italien und der EU finanziert.

"Unendliche Geschichte"

Nach langem Tauziehen markierte im März 2015 ein Festakt bei Tulfes den Start der Arbeiten am Hauptstollen. Schon im April 2011 hatte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (V) anlässlich des Beginns der Phase III, der Hauptbauphase des Großprojekts, von einer "unendlichen Geschichte" gesprochen, mit deren Realisierung nun begonnen werde.

Gegner des Projektes kritisieren unter anderem, dass auf der bestehenden Bahn genügend Kapazitäten vorhanden seien und die Lkw-Verlagerung auf die Schiene nicht funktioniere. Widerstand und Kritik gab und gibt es auch in Italien und Bayern.

Der Brennerbasistunnels verbessere die Reise- und Transportmöglichkeiten auf der Bahn markant, betonen hingegen die ÖBB. Das Projekt ist Teil des europäischen Skandinavien-Mittelmeer Kernnetzkorridors, an dem zwischen Helsinki und Valletta rund 110 Millionen Menschen leben.

(APA)