Frau in Voitsberg von Auto angefahren und gestorben

Eine 77-jährige Frau ist am frühen Montagabend in Voitsberg in der Steiermark von einem Pkw erfasst worden, als sie die Straße überquerte. Die Schwerverletzte wurde noch vom Notarzt ins LKH Graz gebracht, starb dort aber wenig später, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte.

Demnach bog gegen 17.30 Uhr ein 60-jähriger Einheimischer in der Bezirkshauptstadt mit seinem Pkw nach einer ampelgeregelten Kreuzung in eine Straße ein. Die 77-Jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Voitsberg, überquerte wenige Meter nach dem Schutzweg die Straße, wurde vom Pkw erfasst und dabei schwer verletzt. Ein Alkotest beim Fahrzeuglenker verlief negativ.

(APA)