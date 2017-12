Explosion in Gasstation Baumgarten fordert ein Todesopfer

In der Gasstation in Baumgarten in der Gemeinde Weiden a.d. March (Bezirk Gänserndorf) hat es Dienstagfrüh kurz vor 9 Uhr eine Explosion gegeben. Die Station mit 50 Mitarbeitern wurde evakuiert - es gibt laut Rotem Kreuz ein Todesopfer und 18 Verletzte. Auch Todesopfer könne man nicht ausschließen. Das Areal ist großflächig abgesperrt.

Es kam durch die Explosion zu einem Großbrand, der bis auf einige Brandherde aber bereits eingedämmt sein soll, sagt ein Sprecher der Gas Connect Austria zur "Presse". "Die Situation ist unter Kontrolle", so der Sprecher, die Löscharbeiten seien aber noch im Gange. Betroffen von der Explosion sei das sogenannte Primärverteilsystem, jener Teil, der Industrieanlagen versorgt. Bis Mittag soll es Klarheit geben, ob es Ausfälle geben wird. Nicht betroffen sind laut Gas Connect Austria die West Austria und die Trans Austria.

Laut Franz Resperger, Sprecher der niederösterreichischen Feuerwehr, rückten mehrere Feuerwehren aus. Auch Rettungsteams wurden alarmiert.Bei der Gasstation Baumgarten handelt es sich um Österreichs größte Import- und Übernahmestelle für Erdgas.

Auch erstes Bildmaterial kursiert bereits in sozialen Netzwerken. Ein User stellte ein Foto auf Twitter, auf dem offenbar die Explosion zu sehen ist.

Ein weiterer Twitter-User stellte ein Bild aus Wien online, auf dem in der Ferne offenbar Flamen zu sehen sind.

Brennt da hinten eine Gasleitung von der @omv ? Scheint mega groß zu sein 🤨 pic.twitter.com/VKI0HV21yU — Wolfgang Weinkum ™ (@WolfgangWeinkum) December 12, 2017

