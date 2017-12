Rund 1.500 weststeirische Haushalte noch immer ohne Strom

Föhnsturm in Kärnten: Zell-Pfarre nicht mehr von Außenwelt abgeschnitten

Der Zivilschutzalarm nach einem Föhnsturm in Kärnten ist mittlerweile aufgehoben. Einzelne Schulen bleiben auch am Mittwoch geschlossen. 4700 Haushalte waren am Dienstagabend noch ohne Strom.