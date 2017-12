Neue Kirchen-App: "Jemand betet für dich"

Auch die heimische Kirche wird digitaler: Unter dem Namen "Glauben.Leben" startet dieser Tage eine Kirchen-App: Die vom Medienreferat der Bischofskonferenz in Kooperation mit den österreichischen Diözesen entwickelte App zielt auf jene Österreicher, für die das Smartphone ein wichtiger Tagesbegleiter geworden ist.

Die App hat vier Funktionen:

Mit einem Klick finden Nutzer man darin das Evangelium des Tages sowie die Tagesheiligen. Die App informiert über Feiertage und beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen etwa zum Thema Sakramente. Es gibt eine Beten-Funktion: Nutzer können über das Handy ein Gebetsanliegen formulieren. Andere Benutzer, die Zeit für ein Gebet finden, können dieses Anliegen sehen und per Klick rückmelden: "Jemand betet für dich". "Gebets-Apps gibt es viele - erstmals gibt es aber in unserer App die Möglichkeit, tatsächlich die Gemeinschaft der Betenden digitale zu vernetzen", erklärte der Leiter des Medienreferats, Paul Wuthe in einer Aussendung. Zu Weihnachten bietet die App außerdem eine Gottesdienst-Suchfunktion für ganz Österreich: Wer will, kann sich also die nächsten Weihnachtsgottesdienste in seiner Umgebung anzeigen lassen oder gezielt nach Weihnachtsgottesdiensten an anderen Orten suchen und nach speziellen Arten wie Krippenspiel oder Christmette filtern.

Die einzelnen Gottesdienste können außerdem in den Terminkalender am Smartphone übernommen werden. Die App bietet außerdem den Kontakt zu den jeweiligen Pfarren, sie ist ab sofort in den App-Stores für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Infos unter: www.glaubenleben.at

