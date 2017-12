Nach dem Unfall am Mittwoch am Werksgelände des Stärkeherstellers Agrana in Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) sind noch zwei der zumindest 37 durch Chlorgas verletzten Personen im Spital. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im Betrieb ist demnach der Normalzustand wieder hergestellt worden. Die Schadenshöhe sei schwer zu beziffern.

Bedienfehler dürfte das Unglück verursacht haben

Das Unglück dürfte auf einen Bedienfehler beim Umpumpen von Chemikalien aus einem Eisenbahnwaggon in einem Betriebsgebäude zurückzuführen sein. Es kam zu einer chemischen Reaktion. Die Folge war der Austritt von Chlorgas. Das Werksgelände wurde daraufhin geräumt. Unterschiedlichen Angaben zufolge wurden zwischen 37 und 40 Personen verletzt. 34 wurden in umliegende Spitäler eingeliefert. Zuletzt befanden sich drei im Krankenhaus - eine Person in einer Intensiv-, zwei in einer Normalstation. Später konnte eine davon aus der stationären Spitalbehandlung entlassen werden.

Arbeit kann wieder aufgenommen werden

Die Evakuierung des Werkes war schon am Mittwoch aufgehoben worden, nachdem Messungen ergeben hatten, dass die Gefahr gebannt war. Die Beschäftigten konnten wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Der Schaden lässt sich schwer beziffern. Denn die Erzeugung von Maisstärke lief diese Woche ohnehin nicht, da eine planmäßige Revision und Wartung durchgeführt wurde. Es wurden auch keine Anlagenteile beschädigt. Die Produktion soll wie geplant in wenigen Tagen wieder gestartet werden.

(APA )