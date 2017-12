Wien-Döbling: Bezirk stellt Weichen für Parkpickerl

Das Döblinger Bezirksparlament hat am Donnerstag die

Einführung des Parkpickerls beschlossen. In dem Antrag, der von

Bezirksvorsteher Adi Tiller (ÖVP) und den NEOS eingebracht wurde,

wird Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) gebeten, die

Einrichtung einer flächendeckenden Kurzparkzone von 14 bis 19

Uhr mit einer Abstelldauer von drei Stunden in Auftrag zu geben.

Ausgenommen von der geplanten Reglung sind die Parkplätze

Krapfenwaldlbad, Kahlenberg und Cobenzl sowie der Untere

Schreiberweg, die Höhenstraße und die Wienerwaldzone. Ob das

Vorhaben umgesetzt wird, entscheidet nun die Stadt. Die zuständige

Stadträtin Maria Vassilakou (Grüne) begrüßt grundsätzlich, dass sich

der Bezirk zum Parkpickerl bekennt, will aber die zeitliche

Eingrenzung prüfen lassen.