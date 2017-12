Semmering-Lifte: Saisonstart am Samstag

Der Liftbetrieb am Semmering startet am Samstag. Wie die Bergbahnen mitteilten, sind am Hirschenkogel zunächst die Familien- und Panoramaabfahrt geöffnet, alle weiteren Pisten, der Nachtbetrieb und die Rodelbahn folgen im Laufe der nächsten Woche.

Als "spezielles Goodie" wurde für die ersten Skifahrer von 8.30 bis 10.30 Uhr Gratisbenützung angekündigt. Im Liechtensteinhaus gebe es für die ersten 50 Gäste 50 Prozent Rabatt (www.semmering.com).

Der Beginn der Skisaison für die Bergbahnen war aufgrund mangelnder Genehmigungen zuletzt fraglich gewesen. Ein Pachtangebot des Landes Niederösterreich hatte die ukrainische Panhans-Holding-Group abgelehnt. "Wir haben alle Bescheide und können fix in die Saison starten", wurde Geschäftsführer Viktor Babushchak von den "NÖN" online am Freitagnachmittag zitiert.

(APA)