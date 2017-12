Freilaufender Schäferrüde verletzte Pensionistin und Pudel

In Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) hat am Freitagabend ein freilaufender Schäferrüde eine Pensionistin und deren Pudel attackiert. Die 79-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Montag ebenso verletzt wie ihr Vierbeiner. Die Frau wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert, der Hund in eine Tierarztpraxis gebracht.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion zog sich die Pensionistin bei dem Angriff durch den Schäferhund blutende Wunden an beiden Händen zu. Der Pudel wurde an der Bauchdecke schwer verletzt.

Hund von Betreuungsperson übernommen

Der Schäferrüde wurde in der Folge auf dem Grundstück des abwesenden Hundehalters gesichert verwahrt und von einer Betreuungsperson übernommen, berichtete die Polizei. Der Hundehalter wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

(APA)