Weiße Weihnachten im Flachland bleiben ein Wunschtraum

"I'm dreaming of a white christmas" sang Bing Crosby in einem der berühmtesten Weihnachtslieder - und auch heuer wird es für viele Österreicher auch wieder beim Träumen bleiben. Denn wie der Wetterdienst Ubimet berichtet, setzt pünktlich mit dem astronomischen Winterbeginn am 21. Dezember mildes Tauwetter ein. Die Weihnachtsfeiertage verlaufen demnach sogar ungewöhnlich mild. Und weiße Weihnachten, so die Meteorologen, bleiben im Flachland auf dem Status des Traums - oder green christmas.

Verantwortlich dafür ist eine Warmfront, die am Donnerstag entlang und nördlich der Alpen sowie im Osten des Landes für nasse und windige Verhältnisse sorgt. Die Temperaturen sollen dann zwischen -1 und +6 Grad liegen, die Schneefallgrenze steigt dann von tiefen Lagen allmählich auf 800 bis 1200 Meter. In den Bergen gibt es sogar Neuschnee. 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee, vom Wilden Kaiser bis zur Rax können es sogar 30 Zentimeter sein, wie Ubimet berichtet. In den Tälern und Niederungen muss man allerdings mit nass-kaltem Regenwetter rechnen.

13 Grad am Heiligen Abend

Am Freitag ist dann Schnee nur noch oberhalb von 800 bis 1400 Metern ein Thema. Der Rest des Landes muss mit nassem Wetter rechnen, die Höchstwerte liegen bei 1 bis 9 Grad. Am Samstag wird es laut Ubimet wieder etwas kälter, auch sind von Salzburg ostwärts ein paar Zentimeter Neuschnee oberhalb von rund 600 m möglich.

Und dann, pünktlich zum Heiligen Abend, taut es wieder. Mild und sonnig verläuft der Sonntag, die Temperaturen sollen auf 3 bis 13 Grad steigen. Und selbst im Bergland sehen die Meteorologen milde Temperaturen - in 2000 Metern Höhe soll es in Tirol und Vorarlberg bis zu 4 Grad haben. Am vergleichsweise kältesten soll es in windschwachen Tälern in Tirol, Salzburg und Kärnten bleiben. Am wärmsten wird es dagegen im Wiener Becken. Weiße Weihnachten unter 500 Metern wird es laut Ubimet heuer also nicht geben. Selbst dort, wo jetzt noch Schnee liegt, soll das Tauwetter damit aufräumen.

Und danach? Bleibt es dabei - auch am Christ- und Stefanitag soll es aus derzeitiger Sicht sehr mild weitergehen.

Die Weiße-Weihnachts-Wahrscheinlichkeit

Allzu überraschend kommt die Absage der Weißen Weihnachten im östlichen Flachland nicht. Ubimet hat zuletzt eine Grafik erstellt, auf der die statistische Wahrscheinlichkeit anhand der letzten 30 Jahre für weiße Weihnachten in den meisten österreichischen Orten farblich sortiert dargestellt wird. Je blauer, desto geringer ist die Chance im Mittel für Schnee.

Schließen Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten – UBIMET

(red.)