Bellende Hündin weckt Familie bei Wohnungsbrand

Eine bellende Hündin hat in der Nacht auf Freitag einer Familie in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) offenbar das Leben gerettet. In einer Wohnung im Ortsteil Südstadt war ein Kleinbrand ausgebrochen, das Tier weckte die schlafenden drei Bewohner, berichtete die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Feuerwehr in dem Mehrparteienhaus in Maria Enzersdorf gegen 23.00 Uhr war das Feuer bereits gelöscht. Die Familie, ein Hund und eine Katze befanden sich jedoch noch in der stark verrauchten Wohnung im vierten Stock. Ein Atemschutztrupp brachte die Bewohner ins Freie, wo sie der Rettung übergeben wurden. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung.

(APA)