TV-Gerät am Heiligen Abend in Kärnten ausgebrannt - drei Verletzte

Beim Brand eines Fernsehgeräts in der Heiligen Nacht in Kärnten sind drei Personen verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion am Montag, Christtag, mitteilte. Sie wurden ins das LKH Villach gebracht.

Das TV-Gerät war am Sonntag gegen 22.15 Uhr in der Wohnung in Finkenstein (Bezirk Villach Land) aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die 41-jährige Mieterin alarmierte per Notruf die Einsatzkräfte. Der Wohn-Schlafraum wurde durch das Feuer und den Löscharbeiten erheblich beschädigt. Durch den Rauch erlitten die Frau, ihre 22-jährige Tochter und ihr 16-jähriger Sohn offenbar eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden mit der Rettung ins Spital eingeliefert, wie die Polizeiinspektion Faak am See mitteilte.

In Klagenfurt ist in der Früh gegen 1.15 Uhr in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr hatte die Situation rasch unter Kontrolle. Laut den Einsatzkräften war in dem Haus offensichtlich ein Abzugsrohr nicht fachgerecht eingebaut worden, wodurch beim Befeuern des Ofens die Zwischendecke in Brand geriet. Personen waren nicht gefährdet, hieß es seitens der Polizeiinspektion Annabichl-Flughafen.

Zwei Brände in Vorarlberg

In einer ansonsten für die Vorarlberger Blaulichtorganisationen ruhigen Heiligen Nacht stachen zwei Brände hervor. In Dornbirn konnte die Feuerwehr das Ausbreiten eines Zimmerbrandes verhindern, in Lauterach bei Bregenz geriet ein Gartenschuppen in Brand, bei dem das Feuer auf zwei angrenzende Garagen übergriff.

Die Brandursache war in beiden Fällen vorerst noch ungeklärt. In dem Gartenschuppen hatte sich laut Polizei ein Holzofen befunden, der womöglich infrage kommt, gegen 19.00 Uhr das Feuer ausgelöst zu haben. Auch zum Brand in Dornbirn, der rund zwei Stunden später ausbrach, waren die Ermittlungen noch im Gange. Das Feuer drohte über das Fenster auf den Dachstuhl überzugreifen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der jeweils angerichtete Sachschaden ist beträchtlich, die Höhe noch nicht ermittelt.

