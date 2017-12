Brand in steirischem Bauernhof: Zweite Tote gefunden

Aus der Brandruine des weststeirischen Bergbauernhofs, der in der Früh des Stephanitags aus noch unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen war, ist am frühen Nachmittag der Leichnam der zweiten vermissten Frau geborgen worden. Der zweijährige Enkelsohn der Besitzerin des Anwesen wurde weiterhin vermisst. Die Einsatzkräfte durchsuchten weiterhin die Ruine, in der der Brandschutt sehr hoch lag.

Zu Mittag waren die sterblichen Überresten einer Frau entdeckt worden. Damit war es traurige Gewissheit, was seitens der Einsatzkräfte befürchtet worden war. Nur sechs Mitgliedern der Familie war es gelungen, sich ins Freie zu retten - der Tochter (29) der ums Leben gekommenen Besitzerin des abgelegenen Hofes, deren Lebensgefährten (33) und deren vier Kinder im Alter zwischen acht und einem Jahr.

Bei den beiden Toten handelt es sich um die 70 Jahre alte Besitzerin des Gehöfts sowie um die Tochter eines früheren Eigentümers des Anwesens. Die 77-Jährige hatte laut Polizei als Bedienstete für die neue Besitzerin gearbeitet und war zuletzt pflegebedürftig gewesen.

Ruine wird immer noch durchsucht

Die Suche nach der Ursache des in der Früh des Stephanitags in Graden bei Köflach (Bezirk Voitsberg) ausgebrochenen Feuers war am Nachmittag noch im Laufen. "Frühestens morgen wissen wir mehr", sagte ein Polizist der Austria Presse Agentur. Die beiden Leichname wurden zur Obduktion nach Graz gebracht.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, sagte ein Polizist. das Wasser musste im Pendelverkehr über eine schmale Bergstraße zu dem entlegenen Gehöft gebracht werden.

Die Opfer des Feuers sollen sich im Erdgeschoß des Wohnhauses aufgehalten haben - ein typischer weststeirischer Bergbauernhof mit steinernen Grundmauern und Holzaufbau.

Auch Auto gerät in Brand

"Ein vor dem aus Holz gebauten Wohnhaus geparktes Auto ist offenbar durch die Abstrahlhitze ebenfalls ausgebrannt", schilderte ein Augenzeuge. Aus dem abgebrannten Objekt ragten nur die beiden Kamine in die Höhe, die Holzkonstruktion war ins Innere des Hauses gestürzt. Am späten Vormittag war begonnen worden, den Brandschutt mit einem sogenannten Greifer zu entfernen.

Der Alarm war bei der Feuerwehr um 5.16 Uhr eingegangen, sofort waren mehrere Wehren zu dem abgelegenen Gehöft unterwegs - die Einheiten aus Bärnbach, Graden, Köflach, Maria Lankowitz, Piber, Salla und Voitsberg. Am Unglücksort war kein Löschwasser vorhanden, die Feuerwehren mussten einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen einrichten.

(APA)