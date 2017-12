Nach Zugsunglück: Strecke bei Klosterneuburg wieder frei

Nach dem Bahnunfall am Freitagabend ist am Dienstag in Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) der Vollbetrieb wieder aufgenommen worden. Seit Montagfrüh konnte die Strecke bereits eingleisig wieder befahren werden.

Zur Ursache der Kollision eines REX mit einem Cityjet waren am Mittwoch die Ermittlungen weiterhin im Gange. Laut ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger wurden die Lokführer noch nicht befragt. Bei dem Unfall waren zwölf Fahrgäste verletzt worden - vier mittelschwer, acht leicht. Sie waren zu Weihnachten alle wieder zu Hause, teilte Hahslinger mit. Das Opfer, das von "Christophorus 2" ins AKH Wien geflogen worden war, wurde dem Sprecher zufolge noch am Samstagnachmittag wieder entlassen. Ein weiterer Passagier durfte demnach am Sonntag das UKH Meidling verlassen.

(APA)