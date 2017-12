Felssturz als Folge des Klimawandels

Nach dem gewaltigen Felssturz in Vals in Tirol können die rund 150 eingeschlossenen Dorfbewohner aufatmen: Am Dienstagabend wurde ein Notweg fertiggestellt, auf dem sie wieder ins Tal fahren können. Die Fahrbahn ist allerdings provisorisch und vorerst nur für Anrainer benutzbar.



Der Felssturz hatte Teile der Landesstraße am Abend des 24. Dezember verschüttet. Verletzt wurde niemand. Ein Geologe erklärt, welche Faktoren den Erdrutsch ausgelöst haben und wie es nun mit dem betroffenen Berg weitergeht. Welche Rolle spielt der Klimawandel bei Ereignisse wie jenem in Vals? Vier Fragen und Antworten rund um den jüngsten Vorfall.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2017)