Wohnen auf Zeit für Obdachlose

Salzburg/Eisenstadt. Wohnen in der Stadt Salzburg ist teuer. Für Menschen, die durch einen Schicksalsschlag, durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit aus der Bahn geworden werden, ist es oft nur mehr ein kleiner Schritt zur Obdachlosigkeit. Diese Salzburgerinnen und Salzburger sind Zielgruppe für ein innovatives Wohnprojekt im Stadtteil Riedenburg. „Wohnen auf Zeit“ in der Hübnergasse bietet künftig 55 Wohnungen, um den Menschen eine neue Perspektive zu eröffnen und ihnen die Zeit zu geben, wieder Fuß zu fassen.

Die Betroffenen werden maximal drei Jahre in den Wohnungen bleiben können. Mit 335 Euro Miete pro Monat liegen die modernen Appartements in schöner Lage weit unter den marktüblichen Preisen in der Stadt. Laut Angaben des Forums Wohnungslosenhilfe gibt es rund 1200 Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Zielgruppe für „Wohnen auf Zeit“ sind Salzburger. Asylwerber oder Bettler werden in anderen Unterkünften oder Institutionen betreut.

Mittel aus Wohnbauförderung

Das Projekt entsteht auf einem Grundstück der Kongregation der Barmherzigen Schwestern in der Hübnergasse, das bisher als Obstgarten genutzt wurde. Das Haus wird von der Wohnbaugesellschaft Heimat Österreich errichtet, ein großer Brocken der Kosten von 2,46 Millionen Euro wird aus Mitteln der Wohnbauförderung finanziert. Vergeben werden die Wohnungen über die Caritas Salzburg, die sich mit dem Sozialamt der Stadt abstimmt.

Die ersten Menschen können im Herbst 2018 einziehen. Für Akutfälle sind Übergangswohnungen, die zwei bis drei Monate genützt werden können, geplant. Wie prekär die Situation für Obdachlose in der Stadt Salzburg gerade in der kalten Jahreszeit ist, zeigt die Tatsache, dass die Notschlafstelle „Haus Franziskus“ der Salzburger Caritas schon vor Weihnachten so voll war, dass Notbetten aufgestellt werden mussten.

Quartier für Obdachlose in Eisenstadt

Ab Jänner steht auch im Burgenland ein neues Quartier für Obdachlose zur Verfügung. Im „Haus Franziskus Zufluchtsraum“ in Eisenstadt können dann bis zu zehn Personen Aufnahme finden, sagt Edith Pinter, Direktorin der Caritas Burgenland, die das Quartier betreibt. Das Sozialreferat des Landes stellt für den vorerst einjährigen Betrieb 100.000 Euro zur Verfügung.

Aufgenommen werden volljährige, burgenländische Männer und Frauen, die akut obdachlos oder wohnungslos sind, so Landesrat Norbert Darabos. Der Kostenbeitrag pro Person und Nacht betrage maximal zwei Euro, sagt Pinter. „Sozialarbeiter stehen den Menschen bei, führen Gespräche, analysieren gemeinsam das Wie und Warum der Notsituation und suchen nach Möglichkeiten, um einen Weg zurück in die Normalität, in ein selbstständiges Wohnen und Leben, zu finden“, beschreibt Pinter das Angebot.

Die Unterkunft ist täglich 24 Stunden geöffnet, Caritas-Mitarbeiter seien ständig verfügbar. „Akutaufnahmen können auch an Wochenenden und an Feiertagen erfolgen“, sagt Caritas-Direktorin Pinter. Zur Verfügung stehen jeweils zwei Räume für Männer und für Frauen und ein Raum mit sechs Betten für Notunterbringungen. Im Gebäude, das über WLAN-Zugang verfügt, befinden sich auch ein Aufenthaltsraum sowie eine Tee- und Waschküche und nach Geschlechtern getrennte Sanitäranlagen. Am Beginn des Aufenthalts steht ein Beratungsgespräch. Ob jemand aufgenommen wird, beraten die Betreuer im Team. (c.l./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2017)