Semmering: Skibetrieb ist weiter gesichert

Die Gondelbahn auf dem Semmering bleibt in Betrieb. Das Verkehrsministerium sah die geforderten Auflagen für den Betrieb am Donnerstag als erfüllt an, berichtet der „Standard“.

Der bisherige Betriebsleiter verlässt mit Jahresende die Bergbahnen, das Verkehrsministerium hatte den Liftbetrieb am Semmering daher nur bis 28. Dezember genehmigt. Nun sind ein neuer Betriebsleiter und ein Stellvertreter namhaft gemacht worden.

Auf der Facebook-Seite der Bergbahnen wurde am Donnerstagnachmittag mitgeteilt: "Nachtbetrieb ab 29.12.2017!" Lift und Rodelbahn sind demnach künftig auch von Donnerstag bis Samstag von 18.00 bis 22.00 Uhr und von Sonntag bis Mittwoch von 18.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Der Beginn der Skisaison für die Bergbahnen war aufgrund mangelnder Genehmigungen fraglich gewesen. Der Liftbetrieb am Hirschenkogel startete schließlich am 16. Dezember mit der Gondelbahn. Der Nachtpistenbetrieb konnte vorerst nicht aufgenommen werden, auch der Vierer-Sessellift stand bisher still. Zuvor hatte die ukrainische Panhans-Holding-Group das Angebot des Landes Niederösterreich abgelehnt, die Semmering-Lifte langfristig zu pachten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2017)