Hubschrauber-Einsatz nach Sturz einer Schwangeren bei SCS

Der Sturz einer schwangeren 23-Jährigen bei einer Haltestelle in der Nähe der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) hat am Samstagvormittag einen Notarzthubschrauber-Einsatz ausgelöst. Laut Polizei war die Frau beim Aussteigen aus einem Zug der Badner Bahn gestürzt. Es seien jedoch keine wesentlichen Verletzungen erkennbar gewesen.

Die 23-Jährige wurde mit dem "Christophorus 9" ins Allgemeine Krankenhaus Wien geflogen, hieß es vom ÖAMTC. Damit der Hubschrauber landen konnte, habe die Betriebsfeuerwehr einen Teil des Parkplatzes der SCS abgesperrt.

Die aus Somalia stammende Frau sei beim Abtransport ansprechbar gewesen.

(APA)