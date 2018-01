Sturm Burglind: Vorarlberger Feuerwehren rückten 315 Mal aus

Sturm Burglind hat am Mittwoch mit Windspitzen von bis zu 140 km/h Vorarlbergs Feuerwehren in Atem gehalten, in der Nacht auf Donnerstag gab es aber keine Einsätze mehr. Unter dem Strich resultierten laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) 315 Alarmierungen. In Stuben am Arlberg wurde ein Snowboarder von einem Sessellift abgeseilt, der wegen des Sturms abgestellt werden musste.

Der Wintersportler aus Deutschland wollte laut Polizei gegen 13.00 Uhr mit dem Sessellift der Valfagehrbahn talwärts fahren, weil sein Snowboard beschädigt war. Sturm Burglind tobte jedoch so stark, dass die Bahn umgehend abgestellt werden musste, auch ein "Leerfahren" war nicht mehr möglich. So wurde der Snowboarder auf Höhe der Stütze Nummer sechs von der Bergrettung von seinem Sessel abgeseilt, er blieb unverletzt. In den höher gelegenen Regionen Vorarlbergs waren viele Liftanlagen und Seilbahnen aus Sicherheitsgründen gar nicht in Betrieb genommen worden.

Zahlreiche Straßen durch Bäume verlegt

Auch alle anderen Zwischenfälle in Vorarlberg gingen glimpflich und ohne Verletzte aus. Es wurden zahlreiche Straßen durch Bäume verlegt sowie mehrere Hausdächer abgedeckt, betroffen war dabei auch das Sozialzentrum in Frastanz (Bezirk Feldkirch). Die Bewohner des Sozialzentrums konnten aber im Gebäude bleiben und auch die Nacht dort verbringen. Der Großraum Feldkirch war die am stärksten betroffene Region des Landes, in der etwa die Hälfte der Feuerwehreinsätze anfielen.

Die umgestürzten Bäume sorgten für etliche Schäden, die am Donnerstag freilich noch nicht beziffert werden konnten. So wurde bei der Bahnhaltestelle Feldkirch-Altenstadt die Oberleitung abgerissen, in Einzelfällen landeten abgebrochene Baumstämme auch auf Hausdächern und auf Fahrzeugen. Zahlreiche Straßen waren blockiert oder mussten aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Am Donnerstag gab es aber keine diesbezüglichen Einschränkungen mehr.

(APA)