Vom Board auf die Skier: Abgesang auf die große Trendsportart

In den Neunzigerjahren wäre alles andere undenkbar gewesen. Undenkbar, die altvaterischen Skier, samt patscherten Stöcken und engen Skihosen anzulegen. Zumindest, wenn man damals ungefähr zwölf Jahre alt war und so etwas wie cool sein wollte. Wenn man dann, erstmals mit nur einem Brett an beiden Füßen, hilflos wie ein Käfer auf dem Rücken versucht, auf die Beine zu kommen und gleich wieder umfällt, war es mit dem Coolsein nicht weit her. Aber damit haben die weiten Hosen, die nassen Hintern beim Lässig-auf-der-Piste-Sitzen oder das ganze andere Snowboardergetue der Teenies der Neunziger retrospektiv auch nicht so viel zu tun.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2018)