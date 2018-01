Schwerverletzter nach Rauferei bei Geburtstagsfeier in Salzburg

Ein vorerst verbaler Streit zwischen zwei Brüdern eskalierte. Laut Polizei schlug ein 39-Jähriger seinen 35-jährigen Bruder mit einem Bierglas ins Gesicht. Der Mann erlitt schwere Schnittverletzungen und wurde in ein Spital gebracht.

Glimpflicher ging eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in der Nacht auf Samstag in einem anderen Lokal in der Stadt Salzburg aus. Eine 30-Jährige warf in Richtung ihrer 18-jährigen Kontrahentin einen Aschenbecher, verfehlte die Frau aber knapp.

(APA)