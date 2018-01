Schwere Terroranklage gegen 18-jährigen "Staatsfeind"

Vor etwa einem Jahr hatte der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) von einem "salafistischen" Hintergrund gesprochen - und davon, dass es "mehrere Verbindungslinien innerhalb Österreichs" und auch nach Deutschland gebe. Sogar die Wiener Bereitschaftspolizei wurde damals aufgestockt, weil von einem möglichen Anschlag auf die U-Bahn die Rede war. Der damalige Verdächtige, wurde geradezu als Staatsfeind betrachtet: der erst 17-jährige Lorenz K. Nun liegt eine schwerwiegende Anklage gegen den mittlerweile 18-Jährigen vor.

Ihm wird unter anderem Bestimmung zum (versuchten) Terrormord vorgeworfen. Die Tat, ein Bombenanschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), sollte Ende 2016 im deutschen Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) begangen werden. Ein erst Zwölfjähriger sollte sie ausführen. Das Ganze blieb aber beim Versuch. Eine selbst gebastelte Nagelbombe wurde später in einem Gebüsch in der Nähe des Marktes gefunden. Der Zwölfjährige war glücklicherweise nicht im Stande gewesen, die Bombe zur Zündung zu bringen.

Auf Seite 29 der der "Presse" vorliegenden 55-seitigen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wien heißt es: "Die Bombe wurde von einem Gutachter untersucht, wobei die Funktionstüchtigkeit derselben mit einem Nachbau getestet wurde. Dabei konnte festgestellt werden, dass es sich um eine funktionsfähige Brandvorrichtung handelte, die abgesehen von der durch die Sprengung verursachten Schäden zudem ein Entzünden von Kleidungsstücken von in der Nähe befindlichen Personen befürchten lässt."

"Möglichst viele Besucher töten"

Zum Vorsatz von Lorenz K. heißt es in der Anklage: "Dem Angeklagten kam es geradezu darauf an", den Zwölfjährigen "durch seine fordernden Worte einerseits zur Tötung möglichst vieler Weihnachtsmarktbesucher und andererseits zur Selbsttötung zu bestimmen." Der Zwölfjährige ist freilich noch nicht strafmündig. Er hat bei Vernehmungen durch die deutsche Polizei angegeben via Social-Media-Plattformen diverse Kontakte zu IS-Mitläufern und auch zu IS-Angehörigen gehabt zu haben.

Schließen Anklageschrift – (c) Die Presse

Über Lorenz K. - er ist albanischer Abstammung (hat die österreichische Staatsbürgerschaft), wuchs im niederösterreichischen Neunkirchen auf und hat bereits eine Verurteilung wegen Straßenraubes zu Buche stehen - heißt es in der Anklage: "Die permanente Beschäftigung mit dem islamischen Glauben brachte den Angeklagten Anfang 2016 auch in Kontakt mit dem Gedankengut des IS, das bei ihm auf fruchtbaren Boden fiel." Und: "Eine Person mit dem Facebookprofil "Abdul Aziz" übte besonderen Einfluß auf ihn aus und legte ihm Beiträge des verurteilten Mirsad Omerovic ("Ebu Tejma") zur Vertiefung seines Wissen nahe." Zur Erinnerung: Omerovic (bereits in 1. Instanz verurteilt) gilt als salafistischer Ideologe und Scharfmacher.

Wie K. eine junge Deutsche beeinflusste

Der zweite Mordvorwurf bezieht sich auf eine junge Deutsche, die laut Anklage von K. "indoktriniert" worden sei. Und zwar "in dem er sie von seiner Meinung, wonach er befürworte, dass weltweit unter den Gesetzen Allahs gelebt werde und die ganze Welt als Kalifat bestehen sollte, überzeugte". K. versuchte die Jugendliche als Mittäterin zu einem Selbstmordanschlag zu gewinnen.

Bei ihren Einvernahmen erzählte die junge Frau den Behörden: "Sein Ziel war ganz klar eine Bombe zu bauen und mit mir zusammen das Ding hochgehen zu lassen und so viele Menschen wie möglich in den Tod zu schicken." Im deutschen Neuss nahe Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) ließen sich K. und die Jugendliche Anfang Dezember 2016 nach islamischen Ritus trauen. Zu dieser Zeit war K. bereits damit beschäftigt eine Testbombe zu bauen. Die Festnahme des Angeklagten am 9. Dezember in Deutschland setzte den laut Anklage terroristischen Aktivitäten vorläufig ein Ende. Wieder auf freiem Fuß entschloss sich K. nach Österreich zurückzureisen.

Terrorpläne für Österreich?

Aus der Anklage: "Obwohl die Pläne des Angeklagten zur Verübung eines Anschlags in Deutschland vorerst vereitelt waren, hielt er am grundsätzlichen Vorhaben zur Begehung eines solchen fest, verlagerte aber seine diesbezügliche Planung nun nach Österreich." Am 20. Jänner des Vorjahres wurde der nunmehrige Angeklagte schließlich aufgrund von Hinweisen der deutschen Behörden festgenommen.

Seither sitzt er in U-Haft. Außer der Bestimmung zum Terrormord, der letztlich beim Versuch geblieben ist und dem Versuch eine deutsche Jugendliche zum Terrormord anzustiften, werden K. noch andere Delikte vorgeworfen: vorsätzliche Gefährdung durch Sprengmittel, Aufforderung zu terroristischen Straftaten, IS-Mitgliedschaft sowie Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation (gemeint ist hier ebenfalls der IS).

Der Anwalt von K., Wolfgang Blaschitz - er ist unter anderem auf die Verteidigung bei Terroranklagen spezialisiert - ließ die "Presse" wissen, dass sein Mandant die meisten Vorwürfe bestreite. Die Mitgliedschaft bei der (mittlerweile an den meisten Fronten in Syrien und im Irak vernichtend geschlagenen) Terrormiliz IS gestehe K. zu. Es lasse sich nicht leugnen, dass K. den IS-Treueschwur geleistet habe. Aber alle anderen Anklagepunkte, vor allem jene, die mit Mord zu tun haben, seien unzutreffend, so Blaschitz.

Nun ist damit zu rechnen, dass das Wiener Landesgericht für Strafsachen einen Termin für einen Geschworenenprozess festlegt. Letztere müssen dann über den jungen Mann entscheiden. Im Falle einer Verurteilung kommen für K. die vergleichsweise milderen Strafsätze des Jugendstrafrechts zum Tragen. Es drohen somit bei anklagekonformer Verurteilung bis zu 15 Jahren Haft.