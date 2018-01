Alkolenker schlitterte 200 Meter entlang einer Betonmauer

Ein 24-jähriger Alkolenker ist mit seinem Wagen in den frühen Sonntagmorgenstunden bei einem Unfall in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) rund 200 Meter eine Betonmauer entlanggeschlittert. Der Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer wurden verletzt in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert. Ein Alkomattest beim Lenker ergab eine Alkoholisierung von 1,4 Promille, teilte die Polizei mit.

Der Mann kam mit seinem Wagen aus unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen eine Betonmauer der Unterführung der Westbahnstrecke. Anschließend schlitterte der Pkw entlang der Mauer, überfuhr mehrere Straßeneinrichtungen und kam nach rund 200 Metern kurz vor der Unterführungsausfahrt mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand. Durch die Wucht der Kollisionen rissen die Hinterachse, die Auspuffanlage und mehrere Fahrzeugteile aus.

Bei der Anhaltung des Verkehrs für die Aufräumarbeiten stellte die Polizei bei einem unbeteiligten Pkw-Lenker ebenfalls eine starke Alkoholisierung fest. Der Autofahrer hatte 2,2 Promille Alkohol im Blut. Er ist nun ebenso wie der verunglückte Lenker seinen Führerschein los.

