Autofahrer war auf A5 in Niederösterreich mit 212 km/h unterwegs

Auf der Nordautobahn (A5) in Niederösterreich hat es einen weiteren Fall von exzessiver Geschwindigkeitsüberschreitung gegeben. Ein 24-jähriger polnischer Kfz-Lenker war am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Mistelbach auf der Richtungsfahrbahn Brünn mit 212 statt der erlaubten 130 km/h unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.

Der Mann wurde von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) angehalten. Er musste den Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Zudem wurde der 24-Jährige der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt.

Erst am Donnerstagabend war ein Auto mit österreichischer Zulassung im Gemeindegebiet von Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) und ebenfalls auf der Richtungsfahrbahn Brünn mit 213 km/h gemessen worden. Auch diesen Lenker erwartet eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft.

(APA)